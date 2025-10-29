Реструктуризация кредитов и запрет на списание долгов с социальных карт: в Узбекистане усилят защиту клиентов от действий банков

Когда вступают в силу изменения.
Документ начнёт действовать через три месяца — с 28 января 2026 года. За это время банки должны привести свою работу в соответствие с новыми требованиями.
Ключевые нововведения.
Чек-листы о рисках. Теперь при выдаче кредитов банки будут обязаны предоставлять заемщикам чек-лист, в котором будут указаны все возможные риски, связанные с получением и обслуживанием кредита. Это позволит гражданам принимать более взвешенные решения и заранее знать о потенциальных сложностях.
Гарантии по вкладам. При открытии депозитов или счетов банки должны будут информировать клиентов о системе гарантирования вкладов, что повышает доверие к финансовым учреждениям и защищает сбережения граждан.
Поддержка попавших в трудную ситуацию. Во всех банках должна быть внедрена система рассмотрения обращений граждан, оказавшихся в сложной финансовой или жизненной ситуации. О наличии такой системы и порядке обращения банки обязаны сообщать на своих официальных сайтах.
Реструктуризация кредитов. Банки должны будут рассматривать возможность реструктуризации кредитов — продление сроков погашения, пересмотр процентных ставок. Отдельно отмечается, что женщины в декретном отпуске смогут подать заявление о продлении срока погашения кредита до 10 месяцев.
Запрет на взыскание с социальной помощи.
Согласно новым правилам, банки не смогут взыскивать кредитную задолженность за счет средств, поступающих в виде пенсий, государственных социальных пособий и помощи, а также сумм, зачисленных на социальные карты.
Строгие правила для онлайн-кредитов.
В целях предотвращения злоупотреблений при онлайн-оформлении кредитов, банки больше не смогут заранее сами выставлять «галочки одобрения» без явного подтверждения согласия клиента или самостоятельно определять параметры кредита без участия самого заемщика.
Новые меры должны повысить ответственность банков и снизить число случаев злоупотреблений в сфере кредитования, а также помочь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сохранить финансовую стабильность и уверенность в своих правах.