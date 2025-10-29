Реструктуризация кредитов и запрет на списание долгов с социальных карт: в Узбекистане усилят защиту клиентов от действий банков

Чек-листы о рисках. Теперь при выдаче кредитов банки будут обязаны предоставлять заемщикам чек-лист, в котором будут указаны все возможные риски, связанные с получением и обслуживанием кредита. Это позволит гражданам принимать более взвешенные решения и заранее знать о потенциальных сложностях.