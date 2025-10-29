Выяснилось, что учителя РФ жаловались на зарплаты, но массового снижения нет

Ранее российские СМИ сообщали о жалобах педагогов на низкую зарплату и высокую нагрузку. В Нижнекамске родители даже собирали деньги на зарплату учителям, так как школе не хватало средств. По данным Росстата, средняя зарплата учителя в России — около 58 тысяч рублей. Больше всего получают педагоги Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.