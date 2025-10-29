Ричмонд
Выяснилось, что учителя РФ жаловались на зарплаты, но массового снижения нет

В сентябре Минпросвещения получило 335 обращений от педагогов по вопросам оплаты труда. Ведомство отмечает, что массовых жалоб на снижение зарплаты не было.

В большинстве случаев речь шла об индивидуальных ситуациях — отсутствии премий, надбавок или стимулирующих выплат. Таких обращений с Северного Кавказа, Красноярского края и из Московской области зафиксировали всего пять. Все они были быстро рассмотрены.

В министерстве уточнили, что зарплаты учителей регулируются региональными и муниципальными властями и рассчитываются по нормам Трудового кодекса. На размер влияют квалификация, нагрузка, стаж и другие факторы.

Ранее российские СМИ сообщали о жалобах педагогов на низкую зарплату и высокую нагрузку. В Нижнекамске родители даже собирали деньги на зарплату учителям, так как школе не хватало средств. По данным Росстата, средняя зарплата учителя в России — около 58 тысяч рублей. Больше всего получают педагоги Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

