На обустройство катка на воронежской Адмиралтейке выделяют до 47 млн руб

Воронежские власти ищут подрядчиков на оформление города к Новому году. Согласно данным контрактов, опубликованным на портале госзакупок, более 80 млн рублей собираются потратить на праздничное оформление Адмиралтейской площади.
В частности, на украшение локации выделяется до 34,3 млн рублей (это максимальная сумма, в ходе торгов ее рассчитывают снизить). Горожан должны радовать елки и стена крепости, декорированные гирляндами, световой шатер и тоннель, а также стенд «Послание героям России».
Максимальная цена контракта на обустройство и последующий демонтаж катка на Адмиралтейке (в этом году его площадь увеличат в два раза по просьбам воронежцев) — 47,2 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить).