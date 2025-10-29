Администрация Перми откажется от заключения мирового соглашения с арендатором парка Горького

Источник, близкий к ООО «ЦПР», сообщил, что еще в начале судебного спора общество заявило о намерении передать спорные объекты в собственность города. При этом он подтвердил, что ООО предложило городу рассмотреть развитие парка с помощью концессионного соглашения. По его словам, общество управляет парком, разрабатывает планы по его развитию и модернизации, привлекает кредиты. Общий объем инвестиций в развитие парка, которые намерено вложить ООО, по данным источника, составляет свыше 500 млн руб., и концессионный механизм мог бы стать рабочим механизмом для воплощением планов. Однако, по данным собеседника, арендатор встретил категорическое «нет» от властей, хотя в мировом соглашении предлагалось лишь прописать только намерение города изучить этот вопрос, что является, по мнению собеседника, корректной формулировкой. По его информации, стороны продолжают работу над мировым соглашением.