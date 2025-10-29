В бюджет Сочи вернули 890 млн рублей после хищения при строительстве водоснабжения

Суд взыскал с подрядной организации 890 млн руб, похищенных при реализации программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Сочи. Деньги в полном объеме возвращены в муниципальный бюджет и будут направлены на развитие коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.