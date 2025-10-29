Ричмонд
Аналитики назвали самые востребованные вакансии в ХМАО

В Югре в октябре работодатели чаще всего предлагают работу продавцам, водителям и курьерам. Об этом URA.RU сообщили аналитики Head Hunter.

В ХМАО работодатели остро нуждаются в водителях.

«В октябре в ХМАО были открыты или обновлены предложения о работе по 160 различным профессиям. Больше всего вакансий в регионе адресованы продавцам-консультантам, продавцам-кассирам — тысяча, водителям и курьерам по 400 вакансий», — пояснили специалисты сервиса по подбору персонала.

Остаются дефицитными повара и кондитеры — на одну вакансию приходится всего 1,1 резюме. Также нехватка специалистов фиксируется в рабочих, инженерных и медицинских специальностях. Требуются профессионалы для предприятий торговли, строительства и сферы обслуживания — несмотря на рост количества предложений, резюме соискателей по ряду профессий остаются критически низкими.