Челябинская УК выкупила у мэрии объект культурного наследия за 33 млн рублей

Этот каменный дом в свое время был построен на Сибирской улице Челябинска. Его в 1873—1874 годах возвел купец и разработчик золотых приисков Василий Первухин. Дом с мезонином появился вместо располагавшегося там деревянного строения. Первый этаж состоял из четырех комнат и подвала с выходом на двор, второй — из семи комнат, мезонин — из трех комнат.