Челябинская УК выкупила у мэрии объект культурного наследия за 33 млн рублей

Дом Колбина расположен на улице Труда в центре города.
В Челябинске управляющая компания «Технопарк Потанино» купила у муниципалитета объект культурного наследия — «Дом Колбина». Объект расположен в центре города на улице Труда, 66, сообщается на сайте мэрии.
«Утвердить условия приватизации муниципального имущества — нежилого здания общей площадью 1066 квадратных метров, расположенного в Челябинске на улице Труда, дом 66, а также земельного участка общей площадью 1 027 квадратных метров. Цена продажи имущества — 33 244 772 рублей», — сообщается на сайте.
Как отмечается на сайте, стоимость нежилого здания — 23 931 798 рублей, земельного участка — 9 312 974 рубля.
В договор купли-продажи объекта культурного наследия включено обременение приватизируемого здания. Покупатель обязан выполнить требования охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия.
Этот каменный дом в свое время был построен на Сибирской улице Челябинска. Его в 1873—1874 годах возвел купец и разработчик золотых приисков Василий Первухин. Дом с мезонином появился вместо располагавшегося там деревянного строения. Первый этаж состоял из четырех комнат и подвала с выходом на двор, второй — из семи комнат, мезонин — из трех комнат.
Василий Первухин скончался в начале 1880-х годов, а в 1901 году его вдова Елизавета Васильевна продала дом купцу и предпринимателю Василию Колбину. Он в начале 1880 годов разрабатывал каменные карьеры около Челябинска, возводил доходные дома, а также в 1902 году построил маслобойный завод.
Объект в 1873—1874 годах построил купец и разработчик золотых приисков Василий Первухин.