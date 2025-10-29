В Перми растет стоимость помещений бывших кинотеатров Very Velly и «Синема Парк»

Популярный сервис по продаже недвижимости обновил информацию о продаже. Стоимость помещений выросла до 440 млн руб. — 66,8 тыс. руб. за один кв. метр. Два года назад на четвертом этаже находился кинотеатр «Синема Парк». Он начал работать в 2016 году на месте другого кинотеатра Very Velly, открытого тремя годами ранее.