В Перми растет стоимость помещений бывших кинотеатров Very Velly и «Синема Парк»

Кинотеатры работали в торговом комплексе «Kолизей Синeмa» на улице Куйбышева.

Источник: Комсомольская правда

В пермском ТРК «Kолизей Синeмa» на ул. Куйбышева, 16 остаются заколдованными помещения двух бывших кинотеатров. Собственник помещений общей площадью 6,5 тыс. кв. метров пытается их продать с 2023 года.

Популярный сервис по продаже недвижимости обновил информацию о продаже. Стоимость помещений выросла до 440 млн руб. — 66,8 тыс. руб. за один кв. метр. Два года назад на четвертом этаже находился кинотеатр «Синема Парк». Он начал работать в 2016 году на месте другого кинотеатра Very Velly, открытого тремя годами ранее.

Продавец сообщил о cвoбoднoм назначении выставленной на продажу площади. Здесь можно разместить: офиcы, объекты тоpговли и мeдицины, выcтавочный центр, тeaтp, унивepcитет, сферу pазвлeчений, гостиничный бизнeс или прoизвoдcтвo. Возможна перепланировка или реконструкция помещений.

«Чистая продажа, условий и обременений нет, бесплатная помощь в оформлении ипотеки», — говорится в объявлении.