Аналитики назвали профессии, по которым сложнее всего трудоустроиться в ХМАО

В ХМАО наблюдается повышенная конкуренция за рабочие места среди бухгалтеров.
В Югре тяжелее всего найти работу бухгалтерам, менеджерам и администраторам. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса HeadHunter.
«Повышенная конкуренция за рабочие места среди бухгалтеров. В октябре в ХМАО размещено 1462 резюме от таких специалистов», — отмечают в исследовании.
Даже при высокой востребованности сложности с трудоустройством испытывают администраторы (17,9 резюме на вакансию), комплектовщики (13,6) и менеджеры по продажам или работе с клиентами (8,2). При этом комфортный уровень конкуренции наблюдается среди разнорабочих (4,9 резюме на вакансию), операторов call-центра (5,5), инженеров ПТО и сметчиков (5,7), водителей (6,4) и кладовщиков (6,8).
Эксперты отмечают, что преимущество при поиске работы получают кандидаты с навыками работы с искусственным интеллектом. Сейчас 17% компаний обращают внимание на опыт взаимодействия с ИИ, а 11% готовы повышать оплату таким сотрудникам.