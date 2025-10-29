Аналитики назвали профессии, по которым сложнее всего трудоустроиться в ХМАО

Даже при высокой востребованности сложности с трудоустройством испытывают администраторы (17,9 резюме на вакансию), комплектовщики (13,6) и менеджеры по продажам или работе с клиентами (8,2). При этом комфортный уровень конкуренции наблюдается среди разнорабочих (4,9 резюме на вакансию), операторов call-центра (5,5), инженеров ПТО и сметчиков (5,7), водителей (6,4) и кладовщиков (6,8).