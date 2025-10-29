Судебная экспертиза займется руинами на лыжной базе в челябинском бору

Суд в июне принял обеспечительные меры, запретив проводить торги по продаже спорных объектов до разрешения спора по существу. Ответчик, компания «Теремок» , пытался оспорить этот запрет, но безуспешно. В августе получил отказ. Апелляционная инстанция оставила в силе определение об обеспечительных мерах, а кассационная жалоба была оставлена без движения. Суды последовательно поддержали позицию городских властей о необходимости сохранить статус-кво до окончательного решения спора. Теперь процесс возобновится 16 марта.