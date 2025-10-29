В Краснодаре реализуют 57 инвестпроектов

В ближайшие при года в кубанской столице прогнозируют увеличение объемов инвестиций в городскую экономику. В Краснодаре, в частности, реализуют такие проекты, как мультимодальный транспортный узел аэропорта, новые трамвайные линии, места отдыха, промышленные предприятия и логистический центр.