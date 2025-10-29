Ричмонд
В Краснодаре реализуют 57 инвестпроектов

Более 20 тысяч рабочих мест создадут при реализации инвестпроектов в Краснодаре.

Источник: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре реализуют 57 инвестпроектов и создадут более 20 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В 2024 году в Краснодаре привлекли в основной капитал 367,9 млрд рублей.

«Это небывалые показатели. Все отрасли — от транспорта и социальной инфраструктуры до торговли и туризма — показали рекордный инвестиционный рост. Конечно, сбавлять набранные темпы нельзя», — сказал глава города Евгений Наумов.

В ближайшие при года в кубанской столице прогнозируют увеличение объемов инвестиций в городскую экономику. В Краснодаре, в частности, реализуют такие проекты, как мультимодальный транспортный узел аэропорта, новые трамвайные линии, места отдыха, промышленные предприятия и логистический центр.

«И конечно, мы открыты для новых проектов, которые сделают кубанскую столицу сильнее и комфортнее», — добавил Евгений Наумов.