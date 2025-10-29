«Казпочту» жестко раскритиковали в мажилисе

«С вчерашнего дня из разных регионов Казахстана на мое имя поступило несколько обращений, в которых поднимаются срочные и неотложные вопросы. Журналистские коллективы Алматы, Семея, Туркестана, Шымкента и других регионов, можно сказать, бьют тревогу по следующему поводу (позвольте зачитать дословно): В последнее время АО “Казпочта” многократно увеличена стоимость услуг по доставке печатных изданий, что вызвало обеспокоенность не только у республиканских независимых СМИ, но и у региональных, областных и районных газет. В частности, в июле текущего года стоимость услуг по распространению периодических изданий через почту выросла до 1000%. Это стало тяжелым ударом для редакций и крайне негативно сказалось на финансовом положении региональных и районных газет», — обратился депутат — член Союза журналистов Казахстана Ермурат Бапи с запросом на заседании мажилиса в среду.
Он добавил, что недавно СМИ получили уведомление о повышении комиссии за оформление подписки на газеты с прежних 17% до 41,76%. Как отметил парламентарий, это решение также стало неожиданным и болезненным ударом для редакций и журналистского сообщества.
«Почему договоры, заключаемые со средствами массовой информации, защищают исключительно интересы одной стороны — АО “Казпочта”? Почему решение о повышении тарифов принимается без предварительного уведомления и обсуждения с представителями СМИ? Во многих регионах периодические издания не доставляются читателям своевременно. Почему министерство (культуры и информации — КазТАГ) не предъявляет компании “Казпочта” требования, направленные на повышение ее ответственности? Напоминаем профильному министерству: редакции лишены возможности сразу получать средства, поступающие от подписки. Деньги перечисляются ежеквартально. В чьих интересах используется этот капитал, пока он находится на счетах “Казпочты”?» — поинтересовался Бапи.
По его словам, эти вопросы касаются не одного издания, а всех республиканских и региональных печатных средств массовой информации, выпускающих газеты на бумажном носителе.
Отметим, что данная тема ранее был поднята на конференции Союза журналистов Казахстана, где и была обсуждена необходимость поставить указанные вопросы перед властями через депутатов парламента.