«Казпочту» жестко раскритиковали в мажилисе

«С вчерашнего дня из разных регионов Казахстана на мое имя поступило несколько обращений, в которых поднимаются срочные и неотложные вопросы. Журналистские коллективы Алматы, Семея, Туркестана, Шымкента и других регионов, можно сказать, бьют тревогу по следующему поводу (позвольте зачитать дословно): В последнее время АО “Казпочта” многократно увеличена стоимость услуг по доставке печатных изданий, что вызвало обеспокоенность не только у республиканских независимых СМИ, но и у региональных, областных и районных газет. В частности, в июле текущего года стоимость услуг по распространению периодических изданий через почту выросла до 1000%. Это стало тяжелым ударом для редакций и крайне негативно сказалось на финансовом положении региональных и районных газет», — обратился депутат — член Союза журналистов Казахстана Ермурат Бапи с запросом на заседании мажилиса в среду.