Работодатели стали засматриваться на свердловчан, умеющих обращаться с ИИ

«Уже сейчас 17% компаний, изучая резюме кандидатов, обращают внимание на опыт работы с нейросетями и инструментами искусственного интеллекта, а 11% готовы доплачивать сотрудникам за него. По мнению бизнеса, использование в работе подобных технологий позволяет автоматизировать рутинные задачи, улучшить производительность труда, а также расширить аналитические возможности», — рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.