Работодатели стали засматриваться на свердловчан, умеющих обращаться с ИИ

Об этом рассказали в агентстве hh.ru Урал.
«Уже сейчас 17% компаний, изучая резюме кандидатов, обращают внимание на опыт работы с нейросетями и инструментами искусственного интеллекта, а 11% готовы доплачивать сотрудникам за него. По мнению бизнеса, использование в работе подобных технологий позволяет автоматизировать рутинные задачи, улучшить производительность труда, а также расширить аналитические возможности», — рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.
По информации «ФедералПресс», лидерами среди вакансий в регионе стали работники в сфере продаж и клиентского сервиса. На продавцов-консультантов и продавцов-кассиров пришлось 3,7 тыс. открытых позиций, а на менеджеров по продажам и работе с клиентами — 3,2 тыс. вакансий.