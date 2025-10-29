Ричмонд
Работодатели стали засматриваться на свердловчан, умеющих обращаться с ИИ

В Свердловской области среди работодателей наблюдается тенденция, связанная с поиском сотрудников, которые умеют работать с искусственным интеллектом (ИИ).

Источник: Luca Bravo/CC0

Об этом рассказали в агентстве hh.ru Урал.

«Уже сейчас 17% компаний, изучая резюме кандидатов, обращают внимание на опыт работы с нейросетями и инструментами искусственного интеллекта, а 11% готовы доплачивать сотрудникам за него. По мнению бизнеса, использование в работе подобных технологий позволяет автоматизировать рутинные задачи, улучшить производительность труда, а также расширить аналитические возможности», — рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

По информации «ФедералПресс», лидерами среди вакансий в регионе стали работники в сфере продаж и клиентского сервиса. На продавцов-консультантов и продавцов-кассиров пришлось 3,7 тыс. открытых позиций, а на менеджеров по продажам и работе с клиентами — 3,2 тыс. вакансий.