«Символ изобретательности»: что известно о самолете X-59 США

Команда разработчиков утверждает, что испытание прошло успешно — борт выполнил все задания и приземлился. По итогам первого полета вице-президент и гендиректор Skunk Works выступил с заявлением, в котором отметил, что компания Lockheed Martin является ключевым разработчиком бесшумных сверхзвуковых технологий в мире.
X-59 отличает технология полета на сверхзвуке, при которой громкий звуковой удар «укрощен» и ощущается как мягкий «хлопок». По мнению ряда экспертов, создатели самолета совершили технологическую революцию и открыли путь к следующему поколению авиатранспорта, который сможет доставлять пассажиров и грузы вдвое быстрее, чем современные суда.
В NASA уже назвали новый самолет символом американской изобретательности. И. о. администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства правительства США Шон Даффи заявил, что самолет — свидетельство «лидерства Америки в авиастроении». Он добавил, что X-59 трансформирует представление людей об авиапутешествиях.
Команда разработчиков уникального самолета продолжит испытания X-59. В работе примут участие специалисты NASA — их цель увеличить параметры диапазона полета.
Характеристики X-59
- Длина — около 30,4 м, ширина — порядка 9 м.
- Носовая часть самолета тонкая, заостренная и составляет почти 30% длины борта. Носовой конус такой формы позволяет рассеивать волны, вызывающие звуковой удар.
- Нижняя часть самолета абсолютно гладкая — двигатель перенесли в верхнюю часть. Благодаря такому решению ударные волны не сливаются, и звуковой удар превращается в «хлопок».
- Кабина самолета находится в центральной части борта, ее особенность — отсутствие лобового окна.
- Разработчики утверждают, что X-59 будет иметь скорость, превышающую скорость звука в 1,4 раза, при этом звуковой удар будет минимальным, пишет RTVI.