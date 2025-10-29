Ричмонд
«Символ изобретательности»: что известно о самолете X-59 США

В США состоялся первый полет бесшумного сверхзвукового самолета X-59. Экспериментальная модель, предназначенная для коммерческих перевозок, — результат совместной работы военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и NASA. Что известно об уникальном самолете и инновационных технологиях, которые использовались для его разработки, рассказывает RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Первый полет X-59 сделал по маршруту, проложенному через Калифорнию. Он вылетел с взлетной полосы завода Skunk Works на базе ВВС США в Палмдейле и успешно сел вблизи объекта NASA — Летно-исследовательского центра имени Армстронга на базе ВВС США Эдвардс, сообщает RTVI.

Команда разработчиков утверждает, что испытание прошло успешно — борт выполнил все задания и приземлился. По итогам первого полета вице-президент и гендиректор Skunk Works выступил с заявлением, в котором отметил, что компания Lockheed Martin является ключевым разработчиком бесшумных сверхзвуковых технологий в мире.

X-59 отличает технология полета на сверхзвуке, при которой громкий звуковой удар «укрощен» и ощущается как мягкий «хлопок». По мнению ряда экспертов, создатели самолета совершили технологическую революцию и открыли путь к следующему поколению авиатранспорта, который сможет доставлять пассажиров и грузы вдвое быстрее, чем современные суда.

В NASA уже назвали новый самолет символом американской изобретательности. И. о. администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства правительства США Шон Даффи заявил, что самолет — свидетельство «лидерства Америки в авиастроении». Он добавил, что X-59 трансформирует представление людей об авиапутешествиях.

Команда разработчиков уникального самолета продолжит испытания X-59. В работе примут участие специалисты NASA — их цель увеличить параметры диапазона полета.

Характеристики X-59

  • Длина — около 30,4 м, ширина — порядка 9 м.
  • Носовая часть самолета тонкая, заостренная и составляет почти 30% длины борта. Носовой конус такой формы позволяет рассеивать волны, вызывающие звуковой удар.
  • Нижняя часть самолета абсолютно гладкая — двигатель перенесли в верхнюю часть. Благодаря такому решению ударные волны не сливаются, и звуковой удар превращается в «хлопок».
  • Кабина самолета находится в центральной части борта, ее особенность — отсутствие лобового окна.
  • Разработчики утверждают, что X-59 будет иметь скорость, превышающую скорость звука в 1,4 раза, при этом звуковой удар будет минимальным, пишет RTVI.