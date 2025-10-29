«Символ изобретательности»: что известно о самолете X-59 США

X-59 отличает технология полета на сверхзвуке, при которой громкий звуковой удар «укрощен» и ощущается как мягкий «хлопок». По мнению ряда экспертов, создатели самолета совершили технологическую революцию и открыли путь к следующему поколению авиатранспорта, который сможет доставлять пассажиров и грузы вдвое быстрее, чем современные суда.