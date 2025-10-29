Розничная торговля и общепит в Пермском крае показали рост за 2025 год

В структуре торговли непродовольственные товары заняли 50,9% рынка, тогда как продукты питания, напитки и табачные изделия — 49,1%. Большая часть продаж проходила через торговые организации и индивидуальных предпринимателей, не работающих на рынках (98,5%), а доля торговли на ярмарках и розничных рынках составила всего 1,5%.