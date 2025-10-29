Розничная торговля и общепит в Пермском крае показали рост за 2025 год

С января по сентябрь 2025 года объем розничной торговли в Пермском крае достиг 660,6 млрд рублей, что на 1,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Пермьстат.
В структуре торговли непродовольственные товары заняли 50,9% рынка, тогда как продукты питания, напитки и табачные изделия — 49,1%. Большая часть продаж проходила через торговые организации и индивидуальных предпринимателей, не работающих на рынках (98,5%), а доля торговли на ярмарках и розничных рынках составила всего 1,5%.
Предприятия общественного питания региона за девять месяцев увеличили оборот до 38,8 млрд рублей, что на 0,5% выше прошлогоднего уровня в сопоставимых ценах.
На 1 октября 2025 года товарные запасы в розничной торговле края составляли 51,8 млрд рублей, что примерно соответствует 40 дням торговли.
Ранее «КП-Пермь» писала, что пермяков в ближайшее время ждет не совсем хорошая новость. Подорожает кофе — любимый многими бодрящий напиток. По оценке экспертов, цены в кофейнях поднимут на 30−40%.