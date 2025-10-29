Екатеринбургскую овощебазу № 4 зачистили от нелегалов

По его словам в рейде приняли участие сотрудники полиции из подразделений УВМ, БОП УУР, УЭБиПК, ЦКС и оперативники УФСБ по Свердловской области при поддержке бойцов ОМОН и СОБР. Мероприятие было плановым, отметил полковник Горелых.
«Как и неоднократно ранее основная цель таких внезапных визитов стражей порядка — выявление и пресечение нарушений законодательства РФ в миграционной сфере. Куда только ни прятались те, у кого с документами не все в порядке. Одни тщетно пытались сбежать, другие в складских помещениях с овощами и фруктами делали своего рода тайники, третьи укрывались под фурами… За несколько часов кропотливой работы тщательным проверкам подверглись 1086 уроженцев из бывших союзных республик. 36 из них оказались нелегалами», — рассказал Валерий Горелых.
Задержанных доставили в городской отдел полиции № 11, заведены административные дела о нарушении миграционного законодательства. Нелегалов поместили в Центр временного содержания для последующей депортации на родину.
Валерий Горелых подчеркнул, что профилактические рейды пройдут во всех городах Среднего Урала во избежания повторения ситуации в подмосковном Прокшино, где иностранные специалисты устроили массовое побоище.
Пресс-секретарь свердловского полицейского главка напомнил, что только в 2025 году региональные органы внутренних дел завели 10 239 административных дел в сфере миграции. Наложены штрафы на сумму 111 миллионов рублей. Выдворено 199 нелегалов.
«ФедералПресс» писал, что иностранные граждане стали чаще совершать преступления в Екатеринбурге по сравнению с 2024 годом.