Екатеринбургскую овощебазу № 4 зачистили от нелегалов

«Как и неоднократно ранее основная цель таких внезапных визитов стражей порядка — выявление и пресечение нарушений законодательства РФ в миграционной сфере. Куда только ни прятались те, у кого с документами не все в порядке. Одни тщетно пытались сбежать, другие в складских помещениях с овощами и фруктами делали своего рода тайники, третьи укрывались под фурами… За несколько часов кропотливой работы тщательным проверкам подверглись 1086 уроженцев из бывших союзных республик. 36 из них оказались нелегалами», — рассказал Валерий Горелых.