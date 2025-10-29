В Узбекистане ввели налоговые льготы для проектов ИИ — сроки, условия

«Компании, зарегистрированные в качестве резидентов национального ИТ-парка, включая экспортeров облачных и ИИ-услуг, получают освобождение от налогов на прибыль, имущество и землю до 2040 года, а также нулевую ставку налога на дивиденды для иностранных акционеров», — говорится в сообщении.