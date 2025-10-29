В Татарстане оборонные заводы получат 722 квартиры для сотрудников

С момента запуска программы «Арендное жилье» в Татарстане было введено в эксплуатацию около пять тысяч квартир. В Иннополисе построили 1,5 тысячи таких объектов, в Набережных Челнах — 605, в Елабужском районе — 346, в Чистопольском — 330, а в Нижнекамском — 306 квартир.