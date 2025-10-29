В Татарстане оборонные заводы получат 722 квартиры для сотрудников

В Татарстане планируют передать предприятиям оборонно-промышленного комплекса 722 квартиры для аренды. Эта инициатива направлена на привлечение и удержание квалифицированных специалистов, на брифинге сообщил заместитель исполнительного директора Госжилфонда при главе республики Булат Гилманов.
ПАО «КАМАЗ» получит 537 арендных квартир. Ранее компания уже получила 486 объектов в трех жилых домах. Судостроительная корпорация «Ак Барс» будет располагать 61 квартирой, а 55 из них выделят в рамках программы социальной ипотеки.
Казанский авиационный завод имени Горбунова планирует получить 100 квартир до конца текущего года. Предприятие уже получило 8 таких объектов. АО «ПОЗиС» будет иметь в распоряжении 24 арендные квартиры, а еще 35 объектов передадут в рамках социальной ипотеки.
С момента запуска программы «Арендное жилье» в Татарстане было введено в эксплуатацию около пять тысяч квартир. В Иннополисе построили 1,5 тысячи таких объектов, в Набережных Челнах — 605, в Елабужском районе — 346, в Чистопольском — 330, а в Нижнекамском — 306 квартир.
По словам Гилманова, республика является одним из немногих субъектов России, активно развивающих это направление. Основная часть арендных квартир сосредоточена в Иннополисе, однако в каждом районе региона имеется свой арендный фонд для привлечения специалистов, учителей, врачей и тренеров.
