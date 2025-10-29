Ричмонд
Названы сроки запуска бывшего завода General Motors в Шушарах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября, ФедералПресс. Бывший завод General Motors в Северной столице заработает до конца 2025 года. В течение 2026 года здесь развернут сборку от трех до пяти моделей, подчеркнули представители власти.

«Планы, которые представлены, остаются. Поэтому рассчитываем на хорошую новость до конца года», — отметил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Представитель власти рассказал, что есть некоторые сложности, однако переносить сроки пока не планируют. Издание «Фонтанка» уточняет, что параллельно идет подготовка к возобновлению работы соседнего предприятия — бывшего завода Toyota. Эта площадка находится в высокой степени готовности и может возобновить работу в течение полугода. Ключевой вопрос сейчас — окончательный выбор партнера и модельного ряда.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что создают в особых экономических зонах Северо-Запада и где ждать новых.