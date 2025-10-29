Плата за электричество может резко вырасти в Воронежской области

Цены на электричество в Воронежской области, как и по всей стране, могут значительно вырасти. В ближайшее время правительство планирует обсудить реформу о пересмотре действующих нормативов соцпотребления электроэнергии, сообщает «Коммерсантъ».
Инициатором изменений, суть которых заключается в том, чтобы изменить объём электроэнергии, используемый гражданами по льготному тарифу, выступила ФАС.
Сегодня большинство потребителей укладываются в норму потребления света, которая составляет не более 3,9 тыс. киловатт-часов в месяц. Потребление, превышающее этот объём, оплачивается по более высокой тарифной ставке.
Начиная с 2027 года, ФАС предлагает сократить этот лимит почти втрое — до 1,2 тыс. киловатт-часов, с последующим постепенным уменьшением.
Предполагается, что данная мера позволит сократить перекрёстное субсидирование, при котором низкая стоимость электроэнергии для населения компенсируется за счёт повышенных тарифов для предприятий и промышленных потребителей.