Турецкая компания завершает строительство ТЭЦ в Кызылорде за 215 млрд тенге

Станция снабжающая Кызылординскую область.
В Минэнерго сообщили, что в Кызылорде завершается строительство парогазовой электростанции мощностью 240 МВт. Она предназначена для выработки тепловой и электрической энергии и должна закрыть потребности региона. Тепловая мощность должна составить 277 Гкал/ч.
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в ходе визита в город осмотрел корпус газовых турбин, где сейчас проходят пуско-наладочные испытания, а также 220-киловольтное открытое распределительное устройство и главный щит управления.
Представитель министерства совместно с акиматом и турецким инвестором обсудили вопросы ввода станции в работу и обеспечения поставки энергии. Территориальному департаменту поручено вести постоянный мониторинг прохождения отопительного периода.
В Минэнерго отметили, что работают над укреплением энергетической безопасности страны, включая строительство современных теплоэлектростанций и парогазовых установок. В планах — возведение ГРЭС-3 в Экибастузе и ТЭЦ в Курчатове, а также новых станций в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске с применением экологичных технологий. В Астане и Шымкенте пройдет аукцион на строительство парогазовых установок.
Инвестиции в 215 млрд тенге.
Компания Aksa Energy строит станцию за счет собственных средств. В начале реализации проекта в 2023 году сообщалось, что ТЭЦ обойдется инвестору в 215 млрд тенге, а завершить его должны в 2025-ом. Вернуться инвестиции должны в течение 15 лет.
В июне акимат Кызылординской области уточнил, что на тот момент инвестор затратил на строительство более 137 млрд тенге, а проект готов на 70%. Запуск станции планировался на четвертый квартал 2025 года.
В сентябре компания Aksa Energy Qyzylorda была включена в список энергопроизводящих организаций страны.
Турецкая компания Aksa Energy была основана в 1997 году. В 1998 году она ввела в строй первую в Турции биогазовую установку в городе Бурсе, а затем начала эксплуатировать электростанции в Хаккяри и Мардине. Позднее Aksa Energy стала одним из крупных производителей электроэнергии в Турции и за ее пределами.
Как Aksa выиграла аукцион на строительство ТЭЦ.
13 июля 2022 года на площадке «КОРЭМ» прошел аукцион по строительству в Кызылорде парогазовой установки с выдачей тепловой энергии с установленной электрической мощностью не менее 240 МВт. На аукционе, в котором приняло участие две компании, выиграл филиал акционерного общества «Акса Энерджи Уретим Аноним Ширкети» в Алматы.
По итогам прошедшего аукциона было достигнуто снижение тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности с 11 612 100 тенге до 11 591 000 тенге за МВт в месяц без учета НДС. Победитель торгов обязался завершить строительство электростанции к 2025 году, а также выполнять требования, предусмотренные законодательством в области электроэнергетики.