Турецкая компания завершает строительство ТЭЦ в Кызылорде за 215 млрд тенге

Турецкая компания Aksa Energy была основана в 1997 году. В 1998 году она ввела в строй первую в Турции биогазовую установку в городе Бурсе, а затем начала эксплуатировать электростанции в Хаккяри и Мардине. Позднее Aksa Energy стала одним из крупных производителей электроэнергии в Турции и за ее пределами.