Миллионер Айдын Рахимбаев решил сотрудничать с финской бизнес-династией

DELTABEAM — композитная стальная балка, разработанная финской Peikko Group. Она используется в современном строительстве для создания тонких перекрытий с большой несущей способностью и широко применяется в жилых, офисных и коммерческих зданиях.
Конструкция балки позволяет ускорить монтаж, снизить общую высоту этажей и гибко менять внутренние планировки здания.
Кто участвует в проекте.
BI Construction Engineering управляется через структуры General Contractors Group Ltd. и BI Capital. Акционерами BI Group, по данным Forbes Kazakhstan, являются предприниматель Айдын Рахимбаев (№ 10 в списке Forbes богатейших бизнесменов Казахстана в 2025 году), Бауыржан Исабаев (№ 34) и Асхат Омаров (№ 42), а также топ-менеджеры компании.
Состояние Рахимбаева оценивается в $967 млн, Исабаева — $323 млн, Омарова — $242 млн.
Компания Peikko основана в 1965 году в финском городе Лахти инженером Яло Паананеном и его партнером Осмо Норвасто.
Сегодня фирмой управляет сын Яло Топи Паананен, который является контролирующим акционером. Владельцами материнской структуры Peikko Group Corporation являются восемь членов семьи Паананен — сам Топи и семь его внуков.
Бизнес семьи объединен через холдинговую компанию Peikko Capital Oy, зарегистрированную и облагаемую налогами в Финляндии.
Примечательно, что все дочерние предприятия Peikko полностью принадлежат корпорации, кроме двух — в Северной Америке и на Ближнем Востоке, где у компании есть местные партнеры с долей 50%.
Не исключено, что в случае с казахстанским производством будет установлено такое же сотрудничество.
Ранее Курсив сообщал, что частная компания BI Development Ltd., также входящая в BI Group, одобрила выплату дивидендов по итогам 2024 года на сумму 32,3 млрд тенге.
Меморандум о взаимопонимании между компаниями был подписан по итогам визита президента Финляндии Александра Стубба в Казахстан 28 октября 2025 года. В рамках приезда между странами было подписано 15 документов.