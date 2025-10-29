В 2026 году в Красноярске начнут строить две дороги

В 2026 году в Красноярске начнут строить две новых дороги, а также реконструируют три существующих, рассказали в администрации города.
В частности, планируется приступить к строительно-монтажным работам в пер. Боготольский и реконструкции улицы Молокова (от ул. Шахтёров до ул. Батурина). Ещё стартует подготовка площадки для строительства новой дороги в мкр. -не Мичуринский (от ул. Волжской вдоль дома по ул. Апрельская, 5и с выходом на ул. Кутузова). Объект обеспечит транспортную доступность строящейся школы и станет вторым выездом из микрорайона.
Также в следующем году начнутся работы на пр. Молодёжный (от дома № 31 до ул. Преображенская). Дорога обеспечит «стыковку» с строящейся магистралью с ул. Авиаторов до Солнечного.
Помимо этого, запланирована реконструкция пр. имени газеты «Красноярский рабочий» (от мемориального комплекса «Сибирский каторжный путь» до кольцевой развязки на Предмостной площади").
Ещё в 2026 году будет начато возведение надземного пешеходного перехода через ж/д пути в районе ул. Красномосковской и строительство двух дорог в районе школы № 159 в мкр. -не Бугач.