В 2026 году в Красноярске начнут строить две дороги

В частности, планируется приступить к строительно-монтажным работам в пер. Боготольский и реконструкции улицы Молокова (от ул. Шахтёров до ул. Батурина). Ещё стартует подготовка площадки для строительства новой дороги в мкр. -не Мичуринский (от ул. Волжской вдоль дома по ул. Апрельская, 5и с выходом на ул. Кутузова). Объект обеспечит транспортную доступность строящейся школы и станет вторым выездом из микрорайона.