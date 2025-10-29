Павловская птицефабрика получила штраф после гибели сотрудника

Поводом стало расследование несчастного случая, произошедшего на предприятии в сентябре 2025 года. Тогда ночью в цехе был обнаружен мертвым 49-летний оператор птицефабрик и механизированных ферм. Коллеги отмечают, что примерно за полчаса до этого он перестал выходить на связь. Причиной трагедии, согласно заключению инспектора труда, стало внезапное ухудшение состояния здоровья работника. Однако в ходе расследования установлено, что работодатель нарушил порядок извещения о несчастном случае — не отправил его в срок, установленный статьей 228.1 Трудового кодекса РФ. За это фабрика и получила штраф.