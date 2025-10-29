Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Павловская птицефабрика получила штраф после гибели сотрудника

Птицефабрику «Павловская» оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение после гибели сотрудника на смене. Об этом сообщили в Госинспекции труда в Нижегородской области.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Поводом стало расследование несчастного случая, произошедшего на предприятии в сентябре 2025 года. Тогда ночью в цехе был обнаружен мертвым 49-летний оператор птицефабрик и механизированных ферм. Коллеги отмечают, что примерно за полчаса до этого он перестал выходить на связь. Причиной трагедии, согласно заключению инспектора труда, стало внезапное ухудшение состояния здоровья работника. Однако в ходе расследования установлено, что работодатель нарушил порядок извещения о несчастном случае — не отправил его в срок, установленный статьей 228.1 Трудового кодекса РФ. За это фабрика и получила штраф.

Ранее сообщалось, что во время ремонтных работ на одном из промышленных объектов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода сотрудник ООО «Промсервис А» упал с крыши.