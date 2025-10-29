Ричмонд
Крымскую сеть АЗС обвинили в нечестной конкуренции

Одна из крымских автозаправочных сетей получила предупреждение от ФАС за недобросовестную конкуренцию.

Источник: Комсомольская правда

Крымская автозаправочная сеть получила предупреждение от ФАС за нарушение правил конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Крымское УФАС предупредило сеть АЗС о нарушении антимонопольного законодательства. В ходе проверки выяснилось, что компания вводит потребителей в заблуждение относительно топлива «Блу Шелби». На ее сайте были найдены необоснованные утверждения о премиальных характеристиках этого продукта.

ФАС считает, что информация не была подкреплена доказательствами и исследованиями. Это могло ввести покупателей в заблуждение о свойствах топлива и дать компании необоснованные преимущества на рынке.

После проверки компания исправила нарушение, выполнив требование ведомства.