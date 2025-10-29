Крымскую сеть АЗС обвинили в нечестной конкуренции

Крымское УФАС предупредило сеть АЗС о нарушении антимонопольного законодательства. В ходе проверки выяснилось, что компания вводит потребителей в заблуждение относительно топлива «Блу Шелби». На ее сайте были найдены необоснованные утверждения о премиальных характеристиках этого продукта.