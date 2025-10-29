Петербургские власти раскрыли, какие станции метро построят и отремонтируют до 2030 года

На строительство следующих станций в бюджете на три года заложено 217 млрд рублей. 51 млрд рублей запланирован на 2026 год. В 2029 году пассажиров примут «Богатырская», «Каменка» и «Театральная». В 2030-м введут в эксплуатацию четыре станции: «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную».