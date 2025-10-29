Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургские власти раскрыли, какие станции метро построят и отремонтируют до 2030 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября, ФедералПресс. Губернатор Северной столицы Александр Беглов подтвердил ключевые сроки развития петербургского метрополитена. В ходе заседания заксобрания 29 октября он отметил, что ввод в эксплуатацию двух новых станций планируется до конца 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

До конца текущего года планируем сдать «Казаковскую», «Путиловскую».

уточнил Беглов

На строительство следующих станций в бюджете на три года заложено 217 млрд рублей. 51 млрд рублей запланирован на 2026 год. В 2029 году пассажиров примут «Богатырская», «Каменка» и «Театральная». В 2030-м введут в эксплуатацию четыре станции: «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную».

Параллельно будет реализована масштабная программа по обновлению существующей инфраструктуры.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что какие станции метро в Петербурге закроют на ремонт в ближайшие годы.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше