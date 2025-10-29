Еще одну строительную компанию лишили лицензии в Алматы

Об очередной компании, лишенной строительной лицензии, сообщили в Управлении градостроительного контроля Алматы.
По данным акимата, ТОО «СК 7 строй» осуществляло работы сразу по нескольким городским объектам — строительство пристройки к зданию к КГУ «Общеобразовательная школа № 112» и объекты благоустройства в Ауэзовском районе.
«По всем объектам проведены внеплановые проверки, по результатам которых выявлены нарушения в части отклонения от проектных решений при производстве строительно-монтажных работ и несоблюдение требований государственных нормативов в области строительства», — пояснили в управлении.
В результате в отношении подрядной организации были приняты административные меры с лишением лицензии на осуществление строительной деятельности.