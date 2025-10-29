Безработных в ВКО отправят работать в аэропорты

«Аким поставил задачу проводить обучение безработных жителей ВКО на базе АО “Аэропорт Усть-Каменогорск” для укомплектования кадрами новых аэропортов в Зайсане и Катон-Карагае», — говорится в сообщении.
По данным областного управления координации занятости, уровень безработицы в регионе составляет 4,6%, среди молодежи — 3,3%. В 2026 году в области планируют создать 28,6 тыс. рабочих мест, из них почти 19,5 тыс. будут постоянными.
Сколько рабочих мест будет в новых аэропортах.
Два новых аэропорта — в Катон-Карагайском и Зайсанском районах — планируют сдать к концу 2025 года. А первые рейсы они примут в 2026 году.
Планируется задействовать 120−130 сотрудников на постоянной основе в каждом аэропорту. Ранее, как сообщали в акимате, на этапе запуска ожидали более 600 рабочих мест, а по мере развития инфраструктуры число сотрудников вырастет.
Сначала аэропорты будут принимать внутренние рейсы в Усть-Каменогорск, Алматы и Астану, позже в планах открыть международные направления — в Урумчи, Алтай и к озеру Канас в Китае.
Рыбное хозяйство и бюджет.
К 2030 году в Восточно-Казахстанской области планируют ежегодно выращивать до 9,7 тысячи тонн товарной рыбы. Сейчас этот показатель превышает 6 тысяч тонн.
За девять месяцев 2025 года областной бюджет выполнен на 99,6%. Аким поручил усилить контроль за своевременным освоением средств.
Ранее «Курсив» писал, что строящая аэропорт в Катон-Карагайском районе компания жены депутата на пороге убыточности.