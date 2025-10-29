Глава Нацбанка оценил ситуацию с инфляцией в Беларуси

Председатель правления Национального банка Роман Головченко после доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко 29 октября, в среду, оценил ситуацию с инфляцией в Беларуси. Подробности пишет БелТА.
— Мы какого-то большого риска усиления инфляционных процессов не видим, — уточнил глава Нацбанка.
По словам Романа Головченко, так называемая трендовая, или вперед смотрящая инфляция, которая рассчитывается на основе специальных методик, очищенных от влияния каких-то конъюнктурных факторов, находится на уровне 6%.
Председатель правления Нацбанка полагает, что примерно на указанном уровне, сложившемся сейчас, удастся по инфляции выйти на конец года.
