Воронежским пенсионерам и семьям с детьми выплаты в ноябре произведут досрочно

Из-за ноябрьских праздников график получения пенсий и пособий сдвигается.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре из-за праздничных дней изменится график выплат пенсий и социальных пособий для жителей Воронежа и области. Основные выплаты будут перечислены досрочно.

Ключевые изменения:

Единовременная выплата пенсий, а также большинства детских пособий, запланирована на 1 ноября. Это коснется тех, кто обычно получает деньги 3 и 4 числа. Для перечисления средств никаких заявлений подавать не нужно — все произойдет автоматически.

Для тех, кто получает пенсию через почтальона, график доставки остается прежним — с 3 по 25 ноября. Исключением станут некоторые сельские населенные пункты, где доставка может начаться уже 1 ноября. Уточнить свой график можно в местном отделении почты или банке.

Даты для детских выплат:

1 ноября — единовременная выплата универсального пособия семьям с детьми до 17 лет, пособий по уходу за ребенком до 1.5 лет для неработающих родителей, выплат на первого ребенка до 3 лет и пособий на детей военнослужащих по призыву.

5 ноября — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

7 ноября — пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет для работающих родителей.