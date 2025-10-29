Воронежским пенсионерам и семьям с детьми выплаты в ноябре произведут досрочно

В ноябре из-за праздничных дней изменится график выплат пенсий и социальных пособий для жителей Воронежа и области. Основные выплаты будут перечислены досрочно.
Ключевые изменения:
Единовременная выплата пенсий, а также большинства детских пособий, запланирована на 1 ноября. Это коснется тех, кто обычно получает деньги 3 и 4 числа. Для перечисления средств никаких заявлений подавать не нужно — все произойдет автоматически.
Для тех, кто получает пенсию через почтальона, график доставки остается прежним — с 3 по 25 ноября. Исключением станут некоторые сельские населенные пункты, где доставка может начаться уже 1 ноября. Уточнить свой график можно в местном отделении почты или банке.
Даты для детских выплат:
1 ноября — единовременная выплата универсального пособия семьям с детьми до 17 лет, пособий по уходу за ребенком до 1.5 лет для неработающих родителей, выплат на первого ребенка до 3 лет и пособий на детей военнослужащих по призыву.
5 ноября — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
7 ноября — пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет для работающих родителей.