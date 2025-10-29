Принят запрет на строительство в предгорье Алматы

На сессии уточнили, что к объектам социальной инфраструктуры будут относиться школы, больницы, детсады и другая инфраструктура, которая обеспечивает потребности горожан. К туробъектам относятся гостиницы и другие объекты туризма для комфортного отдыха горожан, гостей Алматы, иностранных туристов. Что касается этажности этих объектов, то будет действовать введенное ранее базовое решение — не выше трех этажей или 12 метров.