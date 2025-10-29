Бюджет прожиточного минимума повысится до 491,09 рубля в Беларуси с 1 ноября

В Минтруда сообщили, что для трудоспособного населения БПМ составит 524,97 рубля, для пенсионеров — 357,28 рубля. С 1 ноября сумма БПМ для детей до трех лет окажется 305 86 рубля, для детей от 3 до 6 лет — 414,39 рубля, а для детей от 6 до 18 лет — 479,59 рубля.