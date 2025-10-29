Ричмонд
Бюджет прожиточного минимума повысится до 491,09 рубля в Беларуси с 1 ноября

Минтруда назвало новый бюджет прожиточного минимума в Беларуси с 1 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Бюджет прожиточного минимума повысится до 491,09 рубля в Беларуси с 1 ноября. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве уточнили, что в Беларуси с 1 ноября будут увеличены размеры бюджета прожиточного минимума.

«БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 491,09 рубля», — проинформировали в Минтруда и соцзащиты.

В пресс-службе обратили внимание, что указанная сумма на 0,7% выше в сравнении с нормативом, который был установлен в период с 1 августа по 31 октября (в названный период размер бюджета прожиточного минимума составлял 487,72 рубля).

В ведомстве заметили, что это уже четвертый перерасчет БПМ в 2025 года. Так, с начала 2025 года норматив увеличился на 12,2%. И добавили, что уровень инфляции за девять месяцев составил 5,8%.

«Это означает, что покупательная способность людей, чьи доходы привязаны к БПМ, не просто сохранилась, а выросла», — подчеркнули в Минтруда и соцзащиты.

В Минтруда сообщили, что для трудоспособного населения БПМ составит 524,97 рубля, для пенсионеров — 357,28 рубля. С 1 ноября сумма БПМ для детей до трех лет окажется 305 86 рубля, для детей от 3 до 6 лет — 414,39 рубля, а для детей от 6 до 18 лет — 479,59 рубля.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про рост пенсий в Беларуси.

Тем временем белорусы смогут оплатить проезд в маршрутках картой с 1 ноября.

Кроме того, Мингорисполком назвал самый популярный товар на сельхозярмарках у минчан.

