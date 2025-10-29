Минтруда: пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 ноября

В ведомстве сообщили, что возрастные доплаты неработающим пенсионерам, которые достигли 75 и 80 лет, будут увеличены с 1 ноября 2025 года. Так, возрастная доплата для достигших 75 лет составит 92,08 рубля, а для тех, кому уже исполнилось 80 лет, — 122,77 рубля.