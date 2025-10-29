Минтруда: пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 ноября

Минтруда сказало, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 ноября. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве сообщили, что возрастные доплаты неработающим пенсионерам, которые достигли 75 и 80 лет, будут увеличены с 1 ноября 2025 года. Так, возрастная доплата для достигших 75 лет составит 92,08 рубля, а для тех, кому уже исполнилось 80 лет, — 122,77 рубля.
В Минтруда добавили, что надбавки на уход к пенсиям инвалидам I группы — 122,77 рубля, а пенсионерам, достигшим 80 лет, — 61,39 рубля.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про рост пенсий в Беларуси.
Тем временем бюджет прожиточного минимума повысится до 491,09 рубля в Беларуси с 1 ноября.
Кроме того, в Минске 128 автопарковок в центре и в микрорайонах стали платными с 29 октября.