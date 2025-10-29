МИНСК, 29 окт — Sputnik. Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси с 1 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.
Новый размер БПМ составит 491,09 рубля, это на 0,7% больше предыдущего значения.
В 2025 году это уже четвертый перерасчет бюджета прожиточного минимума.
«С начала года данный норматив увеличился на 12,2% при этом уровень инфляции за девять месяцев 2025-го составил 5,8%. Это означает, что покупательная способность людей, чьи доходы привязаны к БПМ, не просто сохранилась, а выросла», — отметили в профильном ведомстве.
Новый размер БПМ будет действовать по 31 января 2026 года. В связи с его изменением автоматически пересматриваются различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты.
Госпособия семьям с детьми.
С ноября на 0,7% вырастут размеры госпособий семьям с детьми, исчисляемые из БПМ.
В частности, единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 10 БПМ (4 910,90 рубля), при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ (6 875,26 рубля).
Женщины, ставшие в поликлиниках на учет по беременности до 12-недельного срока, могут рассчитывать на выплату пособия в размере 100% БПМ (491,09 рубля).
Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет равняется 50% БПМ и будет составлять 245,55 рубля.
Также увеличится размер ежемесячных пособий на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, а также пособий по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и другие.
Как уточнили в Минтруда и соцзащиты, пособиями, которые исчисляются из БПМ, охвачено 159,4 тысячи детей.
Доплаты к пенсиям.
С 1 ноября увеличатся на 0,7% и доплаты к пенсиям. В Беларуси их получают 556 тысяч человек в возрасте 75 лет и старше.
Для лиц в возрасте 75−79 лет доплата составит 92,08 рубля, а при наличии инвалидности I группы — 214,85 рубля; для людей 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) — 184,16 рубля, а при наличии инвалидности I группы — 245,54 рубля.
По оценкам специалистов, расходы на выплату «возрастных» доплат в 2025 году составят 870 миллионов рублей.