Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси с 1 ноября

«С начала года данный норматив увеличился на 12,2% при этом уровень инфляции за девять месяцев 2025-го составил 5,8%. Это означает, что покупательная способность людей, чьи доходы привязаны к БПМ, не просто сохранилась, а выросла», — отметили в профильном ведомстве.