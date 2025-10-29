Покупка авто по лизингу для казахстанцев: разработан проект

16 октября 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание с участием членов правительства, на котором, в частности, сообщил о планах внедрить механизм лизинга на покупку легкового автотранспорта для физических лиц. Что направлено на расширение возможностей граждан для приобретения автомобилей.