Возрастные доплаты к пенсиям изменятся в Беларуси с 1 ноября

Стоит отметить, что в нашей стране такие доплаты получают более 556 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше.
Подобные выплаты станут больше на 0,7% в связи с изменением размера бюджета прожиточного минимума и будут такими:
— 75−79 лет — 92,08 бел. руб., а при наличии инвалидности I группы — 214,85 бел. руб.;
— 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) — 184,16 бел. руб., а при наличии инвалидности I группы — 245,54 бел. руб.
В текущем году в Беларуси расходы на «возрастные доплаты» составят 870 млн. рублей, уточнили в Минтруда и соцзащиты.
Прежде стало известно, что в нашей стране изменятся пособия семьям, воспитывающим детей.
Кроме того, с 1 ноября 2025 года в Беларуси вступят в силу многие другие изменения.