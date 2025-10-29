Ричмонд
Возрастные доплаты к пенсиям изменятся в Беларуси с 1 ноября

С 1 ноября 2025 года увеличатся возрастные доплаты к пенсиям в Республике Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты.

Стоит отметить, что в нашей стране такие доплаты получают более 556 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше.

Подобные выплаты станут больше на 0,7% в связи с изменением размера бюджета прожиточного минимума и будут такими:

— 75−79 лет — 92,08 бел. руб., а при наличии инвалидности I группы — 214,85 бел. руб.;

— 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) — 184,16 бел. руб., а при наличии инвалидности I группы — 245,54 бел. руб.

В текущем году в Беларуси расходы на «возрастные доплаты» составят 870 млн. рублей, уточнили в Минтруда и соцзащиты.

Прежде стало известно, что в нашей стране изменятся пособия семьям, воспитывающим детей.

Кроме того, с 1 ноября 2025 года в Беларуси вступят в силу многие другие изменения.