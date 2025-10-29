Минтруда сказало, что детские пособия будут увеличены в Беларуси с 1 ноября. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Согласно данным ведомства, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 ноября составит 10 бюджетов прожиточного минимума, или 4910,90 рубля. При рождении второго и последующих детей сумма составит 14 БПМ, или 6875,26 рубля.
В Минтруда отметили, что единовременное пособие женщинам, которые стали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, составит 100% БПМ, или 491,09 рубля.
Вместе с тем ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от трех до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет окажется 50% БПМ, или 245,55 рубля. С 1 ноября увеличился и ежемесячное пособие на детей старше трех лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством. В частности, на детей старше трех лет в таких семьях, но за исключением ребенка-инвалида, сумму пособия составит 50% бюджетов прожиточного минимума, или 245,55 рубля. А на ребенка-инвалида старше трех лет — 70% БПМ, или 343,76 рубля.
В ведомстве заметили, что сумма пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. При наличии I и II степеней утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенями утраты здоровья до исполнения ребенку возраста трех лет пособие составит 100% БПМ, или 491,09 рубля. А с III и IV степенями утраты здоровья после исполнения ребенку возраста трех лет — 120% БПМ, или 589,31 рубля.
Тем временем бюджет прожиточного минимума повысится до 491,09 рубля в Беларуси с 1 ноября.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про рост пенсий в Беларуси.
Кстати, Минтруда сказало, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 ноября.