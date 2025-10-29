Минтруда сказало, что детские пособия будут увеличены в Беларуси с 1 ноября

Вместе с тем ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от трех до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет окажется 50% БПМ, или 245,55 рубля. С 1 ноября увеличился и ежемесячное пособие на детей старше трех лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством. В частности, на детей старше трех лет в таких семьях, но за исключением ребенка-инвалида, сумму пособия составит 50% бюджетов прожиточного минимума, или 245,55 рубля. А на ребенка-инвалида старше трех лет — 70% БПМ, или 343,76 рубля.