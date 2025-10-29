В Крыму принят законопроект об улучшении жилищных условий репатриантов

Государственный совет Крыма принял в первом чтении законопроект, направленный на улучшение жилищных условий представителей реабилитированных народов, сообщает телеканал «Миллет».
За инициативу проголосовали 64 депутата. В настоящее время на получение жилья могут претендовать только те репатрианты, которые встали на квартирный учет до марта 2014 года. Новый закон позволит возобновить формирование очереди на предоставление жилых помещений. Сейчас в списке очередников числятся около 1,5 тысячи семей.
В этом году мы полностью заселили 72-квартирный дом в Джанкое. Также в этом году запланировано выделение жилых помещений в многоквартирном доме Бахчисарая. В эти же сроки планируется завершение строительства МКД в Судаке, а в начале 2026 года — выдача репатриантам ключей.
Напомним, в Джанкое пять семей из Симферопольского района, относящихся к реабилитированным народам Крыма, получили ключи от новых квартир в современном 72-квартирном доме.