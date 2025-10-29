В Крыму принят законопроект об улучшении жилищных условий репатриантов

В этом году мы полностью заселили 72-квартирный дом в Джанкое. Также в этом году запланировано выделение жилых помещений в многоквартирном доме Бахчисарая. В эти же сроки планируется завершение строительства МКД в Судаке, а в начале 2026 года — выдача репатриантам ключей.