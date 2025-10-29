Глава Нацбанка сказал, что белорусы берут больше кредитов на белорусские товары

Председатель правления Национального банка Роман Головченко сказал, что белорусы берут больше кредитов на белорусские товары. Подробности пишет БелТА.
Глава Нацбанка уточнил, что не забывают про кредитование физических лиц, однако определенные действия принимались для того, чтобы «засушить» потребительское кредитование.
— А акцент сделали именно на кредитование приобретения товаров отечественного производства, — подчеркнул Роман Головченко.
По его словам, кредитов на белорусские товары было выдано на сумму более одного миллиарда. Головченко акцентировал внимание на том, что это на 23% выше, чем за девять месяцев 2024 года.
