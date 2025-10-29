Ричмонд
Как отразится на работе «Белавиа» снятие санкций США, рассказал Чергинец

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что изменилось в работе «Белавиа» после заявлений США о снятии санкций с авиаперевозчика, рассказал генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец на пресс-конференции, посвященной Дню работников гражданской авиации, передает корреспондент БЕЛТА.

Гражданская авиация Беларуси в 2025 году показала рост по всем ключевым показателям «Белавиа» продолжит обновление парка воздушных судов.

«Значимое событие для нас — частично сняты санкции. Процесс урегулирования наших отношений продолжается, — рассказал Игорь Чергинец, добавив, что на данный момент внешне для пассажиров все осталось по-прежнему. — Как работали стабильно, так и продолжаем выполнять свои обязанности. Внутренне да — процесс идет. Невозможно в течение месяца или двух внести большие изменения в нашу работу с США. Безусловно, будут изменения. Мы работаем. Наверное, это пока не очень публичная работа, и внешне пока незаметна».

Игорь Чергинец отметил, что, в частности, речь идет о поставках запчастей, компонентов из США. Также авиакомпании будет проще осуществлять расчеты в долларах.