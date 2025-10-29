Ричмонд
«Белавиа» готовит чартеры в Тунис и Иорданию: когда первые рейсы?

Авиакомпания «Белавиа» прорабатывает возможность запуска чартерных рейсов в Тунис.

Источник: Смартпресс

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Чергинец на пресс-конференции, приуроченной ко Дню гражданской авиации.

«Это не значит, что направление точно откроется. Мы прорабатываем вопрос и прикладываем все усилия, чтобы это состоялось», — отметил глава авиакомпании.

Если решение будет одобрено, первый чартер в Тунис может состояться в мае 2026 года.

Кроме того, прорабатывается вопрос возобновления чартерной программы в Иорданию. Это может произойти в марте 2026 года.

Новые самолеты и расширение курортной географии.

Напомним, что в начале июня 2025 года флот «Белавиа» пополнили три широкофюзеляжных самолета Airbus A330−200. Два из них уже выполняют рейсы, третий планируют ввести в строй в феврале. Именно он, по предварительным данным, будет использоваться на маршруте в Тунис.

Пилоты прошли теоретическую и практическую подготовку на базе «Аэрофлота» и получили допуски на управление дальнемагистральными машинами.

Благодаря обновлению флота, «Белавиа» в 2025 году впервые вышла на новые азиатские направления:

с 9 октября стартовали рейсы на китайский остров Хайнань — первый дальнемагистральный маршрут,

с 12 октября — на вьетнамский Фукуок,

с 28 октября — на Шри-Ланку.

С января 2026 года начнутся полеты в Таиланд — в Паттайю (Утапао) и на Пхукет.

Возвращение рейсов в Казахстан.

Помимо новых туристических направлений, авиакомпания возобновляет регулярные рейсы Минск — Алматы. С 18 декабря 2025 года полеты будут выполняться дважды в неделю на самолетах Boeing 737−800.

На данный момент, авиакомпания «Белавиа» выполняет регулярные рейсы в 12 стар и 22 аэропорта.

