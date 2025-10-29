«Белавиа» готовит чартеры в Тунис и Иорданию: когда первые рейсы?

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Чергинец на пресс-конференции, приуроченной ко Дню гражданской авиации.
«Это не значит, что направление точно откроется. Мы прорабатываем вопрос и прикладываем все усилия, чтобы это состоялось», — отметил глава авиакомпании.
Если решение будет одобрено, первый чартер в Тунис может состояться в мае 2026 года.
Кроме того, прорабатывается вопрос возобновления чартерной программы в Иорданию. Это может произойти в марте 2026 года.
Новые самолеты и расширение курортной географии.
Напомним, что в начале июня 2025 года флот «Белавиа» пополнили три широкофюзеляжных самолета Airbus A330−200. Два из них уже выполняют рейсы, третий планируют ввести в строй в феврале. Именно он, по предварительным данным, будет использоваться на маршруте в Тунис.
Пилоты прошли теоретическую и практическую подготовку на базе «Аэрофлота» и получили допуски на управление дальнемагистральными машинами.
Благодаря обновлению флота, «Белавиа» в 2025 году впервые вышла на новые азиатские направления:
с 9 октября стартовали рейсы на китайский остров Хайнань — первый дальнемагистральный маршрут,
с 12 октября — на вьетнамский Фукуок,
с 28 октября — на Шри-Ланку.
С января 2026 года начнутся полеты в Таиланд — в Паттайю (Утапао) и на Пхукет.
Возвращение рейсов в Казахстан.
Помимо новых туристических направлений, авиакомпания возобновляет регулярные рейсы Минск — Алматы. С 18 декабря 2025 года полеты будут выполняться дважды в неделю на самолетах Boeing 737−800.
На данный момент, авиакомпания «Белавиа» выполняет регулярные рейсы в 12 стар и 22 аэропорта.