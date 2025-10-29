В Тольятти определили список дорог, которые отремонтируют в 2026 году

По его словам, уже сейчас размещаются документы на электронных площадках, чтобы выбрать подрядчика до конца 2025 года. Это позволит приступить к ремонту сразу с наступлением весеннего тепла.
В список вошли следующие дороги:
ул. Голосова (от ул. Баныкина до ул. Мира);
ул. Родины (от ул. Комсомольской до ул. Баныкина);
Приморский бульвар (от ул. Юбилейной до проспекта Степана Разина);
Хрящевское шоссе (от Тольяттинского таможенного поста до дома № 14);
пр. Степана Разина (от ул. Фрунзе до ул. Спортивная);
ул. Карбышева;
ул. Советская (от ул. Лесная до ул. Ленинградская);
ул. Клавдии Вавиловой;
ул. Самарская (от ул. Чапаева до ул. Максима Горького);
ул. Новопромышленная (от ул. Комсомольской до ул. Голосова);
ул. Кудашева (от Автозаводского шоссе до границы города);
ул. Индустриальная (от ул. Ларина до дома № 7).
«После утверждения бюджета Самарской области на 2026 год до нас будут доведены средства регионального дорожного фонда, которые также направим на ремонт улично-дорожной сети», — отметил Илья Сухих.