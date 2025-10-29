Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти определили список дорог, которые отремонтируют в 2026 году

В Тольятти сформирован перечень улиц, где в следующем году проведут ремонт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Источник: ТГ- канал Илья Сухих

По его словам, уже сейчас размещаются документы на электронных площадках, чтобы выбрать подрядчика до конца 2025 года. Это позволит приступить к ремонту сразу с наступлением весеннего тепла.

В список вошли следующие дороги:

ул. Голосова (от ул. Баныкина до ул. Мира);

ул. Родины (от ул. Комсомольской до ул. Баныкина);

Приморский бульвар (от ул. Юбилейной до проспекта Степана Разина);

Хрящевское шоссе (от Тольяттинского таможенного поста до дома № 14);

пр. Степана Разина (от ул. Фрунзе до ул. Спортивная);

ул. Карбышева;

ул. Советская (от ул. Лесная до ул. Ленинградская);

ул. Клавдии Вавиловой;

ул. Самарская (от ул. Чапаева до ул. Максима Горького);

ул. Новопромышленная (от ул. Комсомольской до ул. Голосова);

ул. Кудашева (от Автозаводского шоссе до границы города);

ул. Индустриальная (от ул. Ларина до дома № 7).

«После утверждения бюджета Самарской области на 2026 год до нас будут доведены средства регионального дорожного фонда, которые также направим на ремонт улично-дорожной сети», — отметил Илья Сухих.