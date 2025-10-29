Ричмонд
В Самаре в 2026 году подорожает эвакуация автомобилей

Повышение тарифов на эвакуацию машин и их содержание на штрафстоянке может произойти уже 1 января.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость эвакуации машин на штрафстоянку вырастет в Самарской области в 2026 году.

Тариф повысится с 2 395 до 2 500 рублей, сообщила «Самарская газета» со ссылкой на комитете по ценовому и тарифному регулированию. Для легковых авто штрафная изоляция обойдётся в 13 рублей за каждый час из первых пяти, начиная с шестого — 38 рублей.​

В обосновании решения лежит инфляция, в том числе рост цен на бензин, а также повышение затрат на обслуживание стоянок. Документ проходит стадию согласования. Если он будет одобрен надзорными органами, тарифы изменятся уже с 1 января 2026 года.