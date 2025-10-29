Более 140 кг опасной молочной продукции изъяли из оборота в Воронежской области

Свыше 142 килограммов опасной молочной продукции было изъято из оборота в Воронежской области по итогам контрольно-надзорных мероприятий. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, в регионе выявлено 52 партии небезопасного товара.
Часть фальсифицированной продукции была обнаружена во время проверок в образовательных учреждениях Воронежа и Поворинского района. Вся продукция изъята из торговых точек, а поставщик молочных изделий для этих учреждений заменен.
Информация о компаниях, производящих и поставляющих фальсификат, передана в соответствующие министерства регионального правительства. По итогам инспекций на виновных наложены штрафные санкции на общую сумму, превышающую 290 тысяч рублей.
За первые три квартала 2025 года специалисты исследовали более 5,9 тысячи проб молочной продукции. Основные нарушения касались фальсификации: 26 образцов из 2,6 тысячи не соответствовали требованиям по жирно-кислотному составу, что может свидетельствовать о добавлении растительных жиров.