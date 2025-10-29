На Дону выдали разрешения на возведение 84 многоквартирных домов

«В феврале 2025 года глава региона объяснил передачу полномочий по выдаче разрешений от муниципалитета областным властям необходимостью комплексного развития агломерации. Ранее одно разрешение на строительство в Ростове уже отозвали в связи с переходом на новые принципы комплексного развития территорий», — говорится в сообщении.