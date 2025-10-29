В России сняли с производства авто Evolute i-Pro, на которое выдали госсубсидии

Завод «Моторинвест» располагается в индустриальном парке «Рождество», который в 2017 году получил подтверждение соответствия требованиям Минпромторга России. Как сообщал «Коммерсантъ-Черноземье», резиденты парка могут рассчитывать на субсидии из областного бюджета, а также на льготы по налогам и обязательным платежам: например, на снижение налога на прибыль с 18% до 13,5% на пять лет. Также для них на семь лет отменяется налог на имущество и на пять — транспортный налог.