Импортозамещение и модернизация предприятий. В «Беллегпроме» рассказали о стратегии развития отрасли

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия развития отрасли легкой промышленности предполагает работу по импортозамещению, перевооружению промышленных предприятий, рассказала председатель концерна «Беллегпром» Надежда Лазаревич по итогам совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
Тракторы и грузовики: поставки продукции белорусского машиностроения в Африку растут.
Совместное заседание палат Национального собрания было посвящено вопросам обеспечения устойчивой работы промышленного комплекса в текущем году. Важная его часть — вопросы парламентариев.
«Система легпрома — наша повседневная жизнь. Депутаты интересовались и развитием предприятий, и стратегией развития отрасли. Мы, конечно, будем работать и над развитием импортозамещающей продукции — у нас ее много. Самое главное — перевооружать наши промышленные предприятия, поднимать технологический потенциал, чтобы быстрее реагировать на пожелания наших потребителей», — сказала Надежда Лазаревич.
Предприятия отрасли выпускают продукцию ежедневного, повседневного использования. «И мы хотим быть всегда разными, современными, с более комфортными условиями сервиса», — добавила она.
Надежда Лазаревич отметила, что необходимо уделить внимание, и об этом сказал глава государства, вопросам защиты внутреннего рынка. «Это не говорит о том, что мы не хотим, чтобы приезжала различная импортная продукция. Но есть определенные группы товаров, которые необходимо защитить», — сказала она.
Касательно темы защиты внутреннего рынка председатель концерна «Беллегпром» обратила внимание, что идет речь о вопросах в части некой уникальной или специализированной номенклатуры, которая производится для потребления министерств, ведомств и предприятий государственной формы собственности.
«Непосредственно с правительством будем заниматься четкими задачами по расширению локализации продукции, по улучшению качества данной продукции и, конечно, максимальному насыщению рынка нашими любимыми белорусскими товарами», — сказала она.
Тему повышения уровня локализации промышленного производства и снижения зависимости от импортных поставок подняла, в частности, член Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Ольга Жук. «У нас реализуется целый ряд мероприятий, направленных именно на снижение импортной составляющей, на снижение этой зависимости (от импортных поставок. — Прим. БЕЛТА)», — сказала она. Этой стратегии, по ее словам, будут придерживаться и в ближайшее время. -0-
Фото Сергея Шелега.