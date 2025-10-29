Импортозамещение и модернизация предприятий. В «Беллегпроме» рассказали о стратегии развития отрасли

Тему повышения уровня локализации промышленного производства и снижения зависимости от импортных поставок подняла, в частности, член Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Ольга Жук. «У нас реализуется целый ряд мероприятий, направленных именно на снижение импортной составляющей, на снижение этой зависимости (от импортных поставок. — Прим. БЕЛТА)», — сказала она. Этой стратегии, по ее словам, будут придерживаться и в ближайшее время. -0-