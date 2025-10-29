Тракторы и грузовики: поставки продукции белорусского машиностроения в Африку растут

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставки продукции белорусского машиностроения в Африку растут. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
Вице-премьер отметил, что основная задача в сегодняшних условиях — повышение эффективности работы промышленности и обеспечение ее сбалансированного роста. Для этого определены несколько направлений деятельности, по которым организована системная работа. Одно из них — развитие экспортных поставок.
«Организована работа по максимальному использованию потенциала стран СНГ. Планируется до конца года нарастить положительную динамику экспортных поставок товаров в страны СНГ за счет выполнения новых контрактов по поставкам в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан сельскохозяйственной и грузовой техники производства МТЗ, “Гомсельмаша”, МАЗа. Продолжаем наращивать свое присутствие в странах дальней дуги. Неплохие результаты приносит реализация программ действий по развитию сотрудничества Беларуси со странами Африки и Латинской Америки на 2024−2026 годы. Так, поставки в Африку растут второй год подряд. Экспорт продукции машиностроения на этот континент вырос на 6,6%, в частности в 11,3 раза выросли отгрузки тракторов, в 4,7 раза — грузовых автомобилей. В страны Центральной и Южной Америки поставки приросли в 1,5 раза, Юго-Восточной Азии — в 1,6 раза», — рассказал Виктор Каранкевич.
Для выстраивания долгосрочного сотрудничества создаются совместные сборочные производства. В этом году открыты сборочные производства тракторов в Узбекистане и лифтового оборудования в Азербайджане. Прорабатывается вопрос организации сборочных производств техники на территории Алжира, Монголии, Мьянмы, Вьетнама, Ирана.
Беларусь продолжает развивать мультибрендовые центры в России. В этом году такие центры открыты в Рязанской и Орловской областях, в Башкортостане и Приморском крае. До конца текущего года планируется открытие еще двух центров в Краснодарском крае и Ростовской области. Всего на конец года в России будет функционировать 11 мультибрендовых центров. -0-
Фото Сергея Шелега.