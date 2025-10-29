Ричмонд
Очередь из заказов. Минский завод гражданской авиации наращивает объемы производства

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Беларусь активно включилась в программу авиастроения, Минский завод гражданской авиации № 407 наращивает объемы производства, рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Игорь Голуб на пресс-конференции, посвященной Дню работников гражданской авиации, передает корреспондент БЕЛТА.

Гражданская авиация Беларуси в 2025 году показала рост по всем ключевым показателям.

Предприятие выпускает детали для новых самолетов, в частности, для МС-21 — российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского лайнера. Этот тип воздушных судов в том числе рассматривается для пополнения авиапарка национального перевозчика «Белавиа».

«Также завод активно участвует в поставках деталей сборочных единиц для Ту-214 (заключены контракты с АО “Туполев”, Казань) и ИЛ-7690А (с ПАО “ИЛ”, Ульяновск)», — рассказал Игорь Голуб.

В 2024 году открылся комплекс по покраске самолетов и их техническому обслуживанию. С его строительством значительно возросли объемы заказов — авиакомпании в бизнес-плане авиазавода стоят в очереди, а специалисты обеспечены работой.

Еще одно направление — программа кооперации в ремонте и техническом обслуживании авиационной техники, где освоены новые компетенции. Услугами в том числе пользуются зарубежные перевозчики.

Как добавил Игорь Голуб, между Беларусью и Россией в сфере авиастроения налажено взаимодействие по широкому кругу вопросов. -0-