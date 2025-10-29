Очередь из заказов. Минский завод гражданской авиации наращивает объемы производства

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Беларусь активно включилась в программу авиастроения, Минский завод гражданской авиации № 407 наращивает объемы производства, рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Игорь Голуб на пресс-конференции, посвященной Дню работников гражданской авиации, передает корреспондент БЕЛТА.
Гражданская авиация Беларуси в 2025 году показала рост по всем ключевым показателям.
Предприятие выпускает детали для новых самолетов, в частности, для МС-21 — российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского лайнера. Этот тип воздушных судов в том числе рассматривается для пополнения авиапарка национального перевозчика «Белавиа».
В 2024 году открылся комплекс по покраске самолетов и их техническому обслуживанию. С его строительством значительно возросли объемы заказов — авиакомпании в бизнес-плане авиазавода стоят в очереди, а специалисты обеспечены работой.
Еще одно направление — программа кооперации в ремонте и техническом обслуживании авиационной техники, где освоены новые компетенции. Услугами в том числе пользуются зарубежные перевозчики.
Как добавил Игорь Голуб, между Беларусью и Россией в сфере авиастроения налажено взаимодействие по широкому кругу вопросов. -0-