Уфа заинтересована в сотрудничестве с Минском в сфере поставок техники и опыте обращения с отходами

Сергей Кожевников поделился, что для его делегации этот визит — в первую очередь обмен опытом. «Мы прибыли сюда, чтобы увидеть, как работает коммунальный блок, и это интересует нас в первую очередь. Мы посетили очень сильное предприятие — современную технологическую цепочку, которая позволяет сортировать мусор, перерабатывать его и вовлекать как вторсырье в производство. Максимально сокращен рабочий процесс ручного труда, все механизировано. Мы посмотрели, как обустроен сам полигон, потому что сейчас сами занимаемся этим вопросом, как раз для того, чтобы применить ваш опыт уже в своем проекте по строительству мусоросортировочного завода и полигона», — рассказал Сергей Кожевников.