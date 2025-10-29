29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уфа заинтересована в сотрудничестве с Минском в сфере поставок техники и опыте обращения с отходами. Об этом после встречи с первым заместителем председателя Мингорисполкома Александром Комендантом сообщил журналистам первый заместитель главы администрации городского округа Уфы Республики Башкортостан Сергей Кожевников, передает корреспондент БЕЛТА.
Уже два дня в столице Беларуси с визитом находится делегация из Уфы. Гости посетили Минский автомобильный завод, «БКМ Холдинг», Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и другие объекты.
Сергей Кожевников поделился, что для его делегации этот визит — в первую очередь обмен опытом. «Мы прибыли сюда, чтобы увидеть, как работает коммунальный блок, и это интересует нас в первую очередь. Мы посетили очень сильное предприятие — современную технологическую цепочку, которая позволяет сортировать мусор, перерабатывать его и вовлекать как вторсырье в производство. Максимально сокращен рабочий процесс ручного труда, все механизировано. Мы посмотрели, как обустроен сам полигон, потому что сейчас сами занимаемся этим вопросом, как раз для того, чтобы применить ваш опыт уже в своем проекте по строительству мусоросортировочного завода и полигона», — рассказал Сергей Кожевников.
Он добавил, что внимание было уделено и технике, которая работает в городе, а также технологиям содержания и уборки города. «Здесь все, конечно, на высоком уровне, то есть город очень чистый и приятный», — сказал он.
Сергей Кожевников отметил, что завтра в программе посещение Минского тракторного завода, чтобы договориться о будущих поставках. «Трактор “Беларус” у нас эксплуатируется везде: и в управляющих компаниях, и на предприятиях, потому что он надежный, правильный, сильный, безотказный и дает возможность выполнять задачи по содержанию и уборке города», — рассказал он.
Еще одной темой стал вопрос поставки троллейбусов. «У нас есть совместный проект с ОАО “МАЗ” — это троллейбусы, которые поступают в максимальной предварительной сборке на предприятия Уфы. Там они комплектуются и выходят на линию», — поделился Сергей Кожевников. По его словам, по Уфе уже ездят 10 белорусских троллейбусов, а впереди больше. «Они комфортные, жителям нравятся и соответственно — это проект, который дает совместное движение вперед по развитию технического потенциала двух городов», — сказал первый замглавы.
Он добавил, что рад тому, что в программу помимо рабочих вопросов вошло посещение Белорусского музея истории Великой Отечественной войны. «Мы посетили музей и увидели, как сохраняется наша общая история, какое внимание уделяется ветеранам и тем событиям, — отметил Сергей Кожевников. — И здесь, конечно, хотелось бы развивать многие вопросы, в том числе касающиеся взаимодействия и туризма, чтобы наши дети ездили сюда, в Минск, и могли познакомиться с историей, чтобы нести ее в будущее поколение».
Первый замглавы администрации Уфы подчеркнул, что у двух городов общая история и ценности, что позволяет им принимать правильные и оперативные решения.
В свою очередь Александр Комендант рассказал, что это уже не первая встреча за последние несколько лет с дружественным регионом — городом-побратимом Уфой. За эти дни два города успели достичь договоренностей в вопросе поставки техники, а впереди еще посещение МТЗ, а также продолжение обмена опытом в вопросах организации сортировки мусора, использования мусоросортировочных заводов, хранения и захоронения отходов. «Нам приятно, что наш опыт пользуется спросом у нашего дружественного региона», — сказал первый зампредседателя Мингорисполкома. −0-